В Україні знову запрацюють сервісні центри МВС: що слід знати про запроваджені обмеження

З 12 травня відновлюють свою роботу сервісні центри МВС, що здійснюють реєстраційні дії з автотранспортом. Щоправда, працюватимуть вони відповідно до санітарних і протиепідемічних вимог. Крім того, тут запроваджують послугу "Запис в електронну чергу". Через карантин ці центри перебували на вимушеній перерві упродовж двох місяців.

Як підкреслив заступник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко, вочевидь, за два місяці карантину українці були вимушеними відкладати операції з купівлі – продажу транспортних засобів. Тому тисячі власників авто можуть кинутися до сервісних центрів, аби їх перереєструвати. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

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Логічно, що система сервісних центрів МВС не взмозі буде за один день провести десятки тисяч перереєстрацій авто, які накопичились за два місяці карантину. Саме для того, Головним сервісним Центром МВС розроблено зручну послугу "Запис в електронну чергу,

– зауважив Геращенко.

За його словами, запровадження такої послуги дозволить обрати зручний для себе час і не стояти в чергах, наражаючись на небезпеку підхопити коронавірус.

Як скористатися послугою "Запис в електронну чергу"

Слід зайти на сайт Головного сервісного центру МВС за адресою www.hsc.gov.ua ,

Далі Обираєте розділ "Запис в електронну чергу".

Наступний крок – проходження ідентифікації через Bank ID, чи ЕЦП.

Наостанок Вам залишається лише знайти Сервісний центр, в якому хочете перереєструвати право власності на авто.

Опісля Ви отримаєте дату та час, коли зможете це зробити.

Необхідно звернути увагу на встановлені обмеження кількості записів — зокрема, записатися на обрану послугу можна тільки один раз у день.

У разі відсутності в сервісному центрі МВС електронної черги, запис для отримання послуг буде відбуватися за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС відповідної області.

Як користуватися послугою "Запис в електронну чергу": відеопояснення

Онлайн-запис є індивідуальним і не може передаватися іншій особі. Невідповідність реальним особам обраної послуги й даних, зазначених під час реєстрації в електронній черзі, є підставою для скасування реєстрації в електронній черзі,

– додають у МВС.

Які ще заходи запровадять у сервісних центрах МВС

Всі сервісні центри буде облаштовано захисними прозорими перегородками та позначками соціальної дистанції.

Послуги надаватимуться з дотриманням вимог перебування однієї особи на 10 квадратних метрах та з урахуванням дистанції між відвідувачами не менше, ніж 1,5 метри.

Всім відвідувачам вимірюватимуть на вході температуру.

Також відвідувачі матимуть змогу обробити руки антисептиками.

А у самих приміщеннях запроваджено постійне вологе прибирання із застосуванням дезінфікувальних засобів і регулярне провітрювання.

Усі ці заходи запроваджують відповідно до протиепідемічних і санітарних рекомендацій, які оприлюднило Міністерство охорони здоров’я.

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Що відомо про вихід України з карантину

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин , згодом його двічі продовжували. До останнього часу він діяв до 11 травня.

, згодом його двічі продовжували. До останнього часу він діяв Вже з 11 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше , ніж передбачали.

, ніж передбачали. З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки . Відбувається це за умови, що ті дотримуються санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції.

Відбувається це за умови, що ті дотримуються санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції. Станом на 11 травня в Україні підтвердили 15 648 випадків COVID-19. 3 288 людей одужали. Щоправда, є і погані новини – 408 інфікованих померли.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу