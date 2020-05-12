Сервісні центри МВС запрацювали: де можна стати в електронну чергу

Після послаблення карантину з 12 травня розпочали роботу сервісні центри МВС, записатись у них можна онлайн. Наразі запис по інтернету доступний лише у Києві та Дніпропетровській області.

Попередня онлайн-реєстрація в решту сервісних центрів неможлива через технічні несправності. Фахівці зараз вирішують цю проблему. Про це інформує Головний сервісний центр МВС у фейсбуці.

До теми В Україні знову запрацюють сервісні центри МВС: що слід знати про запроваджені обмеження

Для того, щоб потрапити в чергу, людям рекомендують зателефонувати на довідковий телефон регіонального сервісного центру МВС за місцем проживання.

Як скористатися послугою "Запис в електронну чергу"

Слід зайти на сайт Головного сервісного центру МВС.

Обираєте розділ "Запис в електронну чергу".

Наступний крок – проходження ідентифікації через Bank ID, чи ЕЦП.

Наостанок Вам залишається лише знайти сервісний центр, в якому хочете перереєструвати право власності на авто.

Опісля отримаєте дату та час, коли зможете це зробити.

Необхідно звернути увагу на встановлені обмеження кількості записів — зокрема, записатися на обрану послугу можна тільки один раз у день.

У разі відсутності в сервісному центрі МВС електронної черги, запис для отримання послуг буде відбуватися за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС відповідної області.

Зверніть увагу! Під час пандемії у сервісних центрах МВС ужили протиепідемічних заходів безпеки. Зокрема, облаштували приміщення захисними перегородками. На 10 квадратних метрах площі зможе перебувати лише один відвідувач. Усім при вході вимірюватимуть температуру та оброблятимуть руки антисетиками.



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