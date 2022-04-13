В МВД сказали, где ожидают самое главное сражение войны

Россияне хотят получить численное преимущество. Это было ясно с первого момента.

Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он отметил, что пока неизвестно, о каких числах говорится, но оккупанты попытаются их наращивать.

К теме Путин хочет собрать на Донбассе войска в 5 раз больше украинских, – СМИ

"Сейчас россияне непрерывно обстреливают Харьков, продолжаются обстрелы в Луганской области. Это Рубежное, Северодонецк, Лисичанская и Попасная", – сказал Денисенко.

Трудно говорить о фазах войны

По словам советника министра, также идут непрерывные бои в Мариуполе. Однако трудно считать это началом второй фазы или окончанием первой фазы.

Весь театр боевых действий переместился на Донбасс и именно там сейчас ожидают самое главное сражение, как минимум, одного из этапов этой войны,

– рассказал Денисенко.

Советник главы МВД о ситуации на фронте: смотрите видео