МВД Украины поиздевалось со Следкома России, который назвал инцидент в Белгороде "терактом"

Русские правоохранители начали расследование пожара на нефтебазе в Белгороде. Следствие только началось, а они уже успели отличиться.

По мнению российских следователей, в Белгороде произошел "теракт", в котором виновны украинцы. Особенно забавно звучит формулировка о "неустановленных военных ВСУ, которые сговорились совершить теракт".

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Насмешки над российскими следователями

Антон Геращенко считает, что украинские следователи могут "перенять опыт" оккупантов и начать подобное "расследование" по факту войны.

"Киевским следователям нужно установить, что 24 февраля 200 тысяч неустановленных военных ВС РФ, присоединившись к сговору с применением тяжелого вооружения, вторглись на территорию Украины. И дальше – на сколько хватит воображения...", – написал Геращенко.

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