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      МВД обратилось с важным призывом к кандидатам в президенты Украины

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      Кандидатам в президенты Украины необходимо верифицировать свои аккаунты в Facebook и Instagram
      Кандидатам в президенты Украины необходимо верифицировать свои аккаунты в Facebook и Instagram / Mvs.gov.ua

      Кандидатам в президенты Украины необходимо верифицировать (подтвердить) свои аккаунты в Facebook и Instagram. Это нужно, чтобы предотвратить недобросовестную агитацию и создание фейковых профилей кандидатов.

      Киберполиция будет проводить специальный мониторинг до завершения предвыборной кампании, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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      Мы выявлять фейковые профили в Facebook и Instagram, созданные в период предвыборной агитации, которые используют имена официально зарегистрированных кандидатов в президенты Украины. А администрация социальной сети будет блокировать эти страницы,
      – сказал Аваков.

      Администрация Facebook предусмотрела процедуру верификации страниц кандидатов – получение голубой отметки blue badge в подтверждение ее подлинности. Именно такие страницы кандидаты смогут безопасно использовать для информирования. А пользователи соцсетей будут уверены, что информация с такой страницы действительно подготовлена командой соответствующего кандидата в президенты.

      Как верифицировать профиль?
      Кандидату в президенты или его доверенному лицу в общегосударственном округе необходимо написать заявку на почту [email protected] В письме нужно указать ссылку на настоящий профиль в соцсети и копию документов, подтверждающих официальную регистрацию в ЦИК/удостоверение доверенного лица.

      Киберполиция согласовала с представителями Facebook возможность использования упрощенной и ускоренной процедуры верификации для кандидатов в президенты Украины.

      По состоянию на 19 февраля только 9 из 44 официально зарегистрированных кандидатов имеют blue badge на своих официальных страницах.

      Также МВД обсудило с представителями Facebook верификацию заказчиков политической рекламы. Согласно новым правилам размещения политической рекламы, рекламодатель должен подтвердить свою личность и сможет размещать такую рекламу только после успешного прохождения проверки. При этом пользователям будет доступна информация о заказчике рекламы.

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      Теги: Новости Украины Соцсети Facebook Instagram Новости политики Выборы Президента 2019 Министерство внутренних дел Арсен Аваков Нарушения на выборах
      Источник: 24 канал
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