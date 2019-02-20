МВД обратилось с важным призывом к кандидатам в президенты Украины

Кандидатам в президенты Украины необходимо верифицировать (подтвердить) свои аккаунты в Facebook и Instagram. Это нужно, чтобы предотвратить недобросовестную агитацию и создание фейковых профилей кандидатов.

Киберполиция будет проводить специальный мониторинг до завершения предвыборной кампании, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Мы выявлять фейковые профили в Facebook и Instagram, созданные в период предвыборной агитации, которые используют имена официально зарегистрированных кандидатов в президенты Украины. А администрация социальной сети будет блокировать эти страницы,

– сказал Аваков.

Администрация Facebook предусмотрела процедуру верификации страниц кандидатов – получение голубой отметки blue badge в подтверждение ее подлинности. Именно такие страницы кандидаты смогут безопасно использовать для информирования. А пользователи соцсетей будут уверены, что информация с такой страницы действительно подготовлена командой соответствующего кандидата в президенты.

Как верифицировать профиль?

Кандидату в президенты или его доверенному лицу в общегосударственном округе необходимо написать заявку на почту [email protected] В письме нужно указать ссылку на настоящий профиль в соцсети и копию документов, подтверждающих официальную регистрацию в ЦИК/удостоверение доверенного лица.

Киберполиция согласовала с представителями Facebook возможность использования упрощенной и ускоренной процедуры верификации для кандидатов в президенты Украины.



По состоянию на 19 февраля только 9 из 44 официально зарегистрированных кандидатов имеют blue badge на своих официальных страницах.

Также МВД обсудило с представителями Facebook верификацию заказчиков политической рекламы. Согласно новым правилам размещения политической рекламы, рекламодатель должен подтвердить свою личность и сможет размещать такую рекламу только после успешного прохождения проверки. При этом пользователям будет доступна информация о заказчике рекламы.