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      МВС звернулось з важливим закликом до кандидатів у президенти України

      124 Читать новость на русском
      Кандидатам у президенти України необхідно верифікувати свої акаунти у Facebook та Instagram
      Кандидатам у президенти України необхідно верифікувати свої акаунти у Facebook та Instagram / Mvs.gov.ua

      Кандидатам у президенти України необхідно верифікувати (підтвердити) свої акаунти у Facebook та Instagram. Це потрібно, щоб запобігти недобросовісній агітації та створення фейкових профілів кандидатів.

      Кіберполіція проводитиме спеціальний моніторинг до завершення передвиборчої кампанії, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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      Ми виявлятимемо фейкові профілі у Facebook та Instagram, створені у період передвиборчої агітації, які використовують імена офіційно зареєстрованих кандидатів у президенти України. А адміністрація соціальної мережі блокуватиме ці сторінки,
      – сказав Аваков.

      Адміністрація Facebook передбачила процедуру верифікації сторінок кандидатів – отримання блакитної позначки blue badge на підтвердження її автентичності. Саме такі сторінки кандидати зможуть безпечно використовувати для інформування. А користувачі соцмереж будуть впевнені, що інформація з такої сторінки справді підготовлена командою відповідного кандидата у президенти.

      Як верифікувати профіль? Кандидату у президенти або його довіреній особі в загальнодержавному окрузі необхідно написати заявку на пошту [email protected] У листі треба вказати посилання на дійсний профіль у соцмережі та копію документів, які підтверджують офіційну реєстрацію у ЦВК/посвідчення довіреної особи.

      Кіберполіція погодила із представниками Facebook можливість використання спрощеної та прискореної процедури верифікації для кандидатів у президенти України.

      Станом на 19 лютого лише 9 з 44 офіційно зареєстрованих кандидатів мають blue badge на своїх офіційних сторінках.

      Також МВС обговорило з представниками Facebook верифікацію замовників політичної реклами. Відповідно до нових правил розміщення політичної реклами, рекламодавець повинен підтвердити свою особу та зможе розміщувати таку рекламу лише після успішного проходження перевірки. При цьому користувачам буде доступна інформація щодо замовника реклами.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Соцмережі Facebook Instagram Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Порушення на виборах
      Джерело: 24 канал
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