Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко во время заседаний парламентского комитета по вопросам финансов.
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Но он отметил, что пока это только предварительная договоренность – окончательное решение должно быть принято Советом директоров Фонда.
Цифра для нас около 1 миллиарда SDR, около 1,4 миллиарда долларов,
– заявил Шевченко.
Украина запросила экстренное финансирование Международного валютного фонда еще 25 февраля.
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