Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко во время заседаний парламентского комитета по вопросам финансов.

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Но он отметил, что пока это только предварительная договоренность – окончательное решение должно быть принято Советом директоров Фонда.

Цифра для нас около 1 миллиарда SDR, около 1,4 миллиарда долларов,

– заявил Шевченко.

Украина запросила экстренное финансирование Международного валютного фонда еще 25 февраля.

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