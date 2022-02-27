Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко під час засідань парламентського комітету з питань фінансів.
До теми Україна просить екстрене фінансування в МВФ
Але він зауважив, що поки що це лише попередня домовленість – остаточне рішення має ухвалити Рада директорів Фонду.
Цифра для нас близько 1 мільярда SDR, близько 1,4 мільярда доларів,
– заявив Шевченко.
Україна запитала екстрене фінансування в Міжнародного валютного фонду ще 25 лютого.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.