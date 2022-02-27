Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко під час засідань парламентського комітету з питань фінансів.

До теми Україна просить екстрене фінансування в МВФ

Але він зауважив, що поки що це лише попередня домовленість – остаточне рішення має ухвалити Рада директорів Фонду.

Цифра для нас близько 1 мільярда SDR, близько 1,4 мільярда доларів,

– заявив Шевченко.

Україна запитала екстрене фінансування в Міжнародного валютного фонду ще 25 лютого.

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