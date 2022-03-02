МВФ рассмотрит экстренное финансирование, а Всемирный банк даст Украине 3 миллиарда

1 марта Международный валютный фонд и Всемирный банк опубликовали совместное заявление по ситуации в Украине. Подписантами являются руководитель фонда Кристалина Георгиева и глава банка Дэвид Малпасс.

В тексте учреждения выразили шок и печаль из-за разрушения в нашей стране и гибели людей. "Мы поддерживаем украинский народ в этих ужасающих событиях", – говорится в заявлении.

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В то же время, учреждения отметили, что война создает экономические проблемы и для других стран. Поэтому в МВФ и Всемирном банке "оценивают ситуацию и обсуждают соответствующую политику с международными партнерами".

Заявление МВФ и Всемирного банка о поддержке Украины

В этом же совместном заявлении Международного валютного фонда и Всемирного банка, что для нашей страны особенно важно, указано:

Наши учреждения работают вместе, чтобы поддержать Украину на фронтах финансирования и политики и срочно увеличивают эту поддержку.

О какой именно поддержке идет речь

От МВФ

Совет МВФ рассмотрит запрос Украины об экстренном финансировании, но только на следующей неделе.

А вот украинская программа Stand-By работает – по ней отныне и до конца июня придут дополнительные 2,2 миллиарда долларов.

От Мирового банка

Всемирный банк уже готовит пакет поддержки Украины на 3 миллиарда долларов. Впрочем, их выделят "в ближайшие месяцы". Прямо сейчас банкиры готовы дать 350 миллионов долларов.

Еще 200 миллионов обещают быстро предоставить для поддержки здравоохранения и образования.

Оба учреждения также пообещали "расширенную политическую, техническую и финансовую поддержку" странам, принимающим беженцев из Украины.

в Reuters узнали, что МВФ и ВБ дадут деньги без требований и оговорок по их расходам. Однако только при условии, "если правительство Зеленского не свергнут".Боятся западные финансисты – в отличие от нас. Но совершенно зря.

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