МВФ рассмотрит экстренное финансирование, а Всемирный банк даст Украине 3 миллиарда
Источник:МВФ
1 марта Международный валютный фонд и Всемирный банк опубликовали совместное заявление по ситуации в Украине. Подписантами являются руководитель фонда Кристалина Георгиева и глава банка Дэвид Малпасс.
В тексте учреждения выразили шок и печаль из-за разрушения в нашей стране и гибели людей. "Мы поддерживаем украинский народ в этих ужасающих событиях", – говорится в заявлении.
Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий
В то же время, учреждения отметили, что война создает экономические проблемы и для других стран. Поэтому в МВФ и Всемирном банке "оценивают ситуацию и обсуждают соответствующую политику с международными партнерами".
Заявление МВФ и Всемирного банка о поддержке Украины
В этом же совместном заявлении Международного валютного фонда и Всемирного банка, что для нашей страны особенно важно, указано:
Наши учреждения работают вместе, чтобы поддержать Украину на фронтах финансирования и политики и срочно увеличивают эту поддержку.
О какой именно поддержке идет речь
От МВФ
- Совет МВФ рассмотрит запрос Украины об экстренном финансировании, но только на следующей неделе.
- А вот украинская программа Stand-By работает – по ней отныне и до конца июня придут дополнительные 2,2 миллиарда долларов.
От Мирового банка
- Всемирный банк уже готовит пакет поддержки Украины на 3 миллиарда долларов. Впрочем, их выделят "в ближайшие месяцы". Прямо сейчас банкиры готовы дать 350 миллионов долларов.
- Еще 200 миллионов обещают быстро предоставить для поддержки здравоохранения и образования.
Оба учреждения также пообещали "расширенную политическую, техническую и финансовую поддержку" странам, принимающим беженцев из Украины.К слову: в Reuters узнали, что МВФ и ВБ дадут деньги без требований и оговорок по их расходам. Однако только при условии, "если правительство Зеленского не свергнут".
Боятся западные финансисты – в отличие от нас. Но совершенно зря.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!