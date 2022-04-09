МВФ согласовал открытие спецсчета для Украины: туда поступит и миллиард долларов от Канады
9 апреля 2022 , 03:13Читати новину українською
Источник:фейсбук Vladyslav Rashkovan
Совет директоров МВФ 8 апреля согласовал открытие специального счета для Украины. Туда будут направлять деньги стран-доноров.
Новость сообщил Владислав Рашкован – заместитель исполнительного директора Украины в МВФ. В частности, на спецсчет направят миллиард долларов от Канады.
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Сегодня Совет директоров МВФ согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине,
– заявил Рашкован.
Он подчеркнул, что это решение было лоббировано вместе с правительством Канады. Также инициативу поддержали Польша, Нидерланды, страны Балтии и Скандинавия.
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