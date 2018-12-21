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      МВФ перечислил Украине транш на 1,4 миллиарда долларов, — Нацбанк

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      МВФ перечислил Украине транш на 1,4 миллиарда долларов, — Нацбанк
      МВФ перечислил Украине транш на 1,4 миллиарда долларов, — Нацбанк / afp.com/en

      Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш в рамках новой кредитной программы stand-by в размере 1,4 миллиарда долларов.

      Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

      Читайте также: Куда пойдут деньги из нового транша МВФ

      Известно, что средства уже зачислены в международные валютные резервы.

      Читайте также: Благодаря поступлению на сумму 1 миллиард специальных прав заимствований (около 1,4 мильярада долларов США) от Фонда международные резервы Украины выросли до 20,1 миллиардов долларов США по состоянию на 21 декабря 2018 года,
      – сообщают в НБУ.

      Кроме того, благодаря перечислению транша МВФ объем международных валютных резервов Украины достиг максимальнгого за последние 5 лет значения – 20,1 миллиарда долларов. Последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.

      Напомним, что Совет Международного валютного фонда согласовал новую 14-месячную кредитную программу stand-by для Украины. Кроме того, Министер финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в Международном валютном фонде ожидают, что Украина будет придерживаться своих обязательств по доведению цен на газ для населения до рыночного уровня, а также Украина должна отказаться от введения второго уровня пенсионного обеспечения (накопительных пенсий ) в 2019 году.

      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство финансов Украины Финансы Реформы Деньги Транш МВФ НБУ
      Источник: 24 канал
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