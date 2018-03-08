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МВФ продолжает давить на украинскую власть относительно закона об Антикоррупционном суде

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МВФ настаивает на создании в Украине Антикоррупционного суда
МВФ настаивает на создании в Украине Антикоррупционного суда / Фото из открытых источников

Международный валютный фонд продолжает настаивать на принятии властью Украины законодательства об Антикоррупционном суде в соответствии с обязательствами страны в рамках программы сотрудничества EFF.

Об этом 8 марта заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Переговоры с властями Украины продолжаются. На просьбу властей группа экспертов МВФ посещала Киев для обсуждения технических вопросов реформ, предусмотренных программой EFF, включая проект закона об Антикоррупционном суде. По итогам визита группа экспертов сделала заявление, согласно которому необходимы дальнейшие усилия в реализации отложенных мероприятий, необходимых для достижения целей программы, в том числе в энергетическом и фискальном секторах, а также в принятии антикоррупционного законодательства", – сказал Райс.

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Соответственно, добавил он, дата прибытия миссии МВФ в Киев в рамках очередного пересмотра программы EFF пока не определена.

Отметим, что МВФ настаивает на создании Антикоррупционного суда в Украине, а также на рыночных ценах на газ, и только тогда Фонд возобновит финансирование Украины.

Теги: Новости Украины Новости политики Антикоррупционный суд МВФ Законодательство
Источник: 24 Канал
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