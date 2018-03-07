Порошенко резко ответил на заявления МВФ

Международные доноры не могут диктовать законы для Украины, как это пытается делать МВФ.

Такое заявление в интервью газете Financial Times, комментируя заявление Международного валютного фонда относительно закона о Антикоррупционном суде сделал президент Петр Порошенко, сообщает "Громадське".

"Если кто-нибудь может представить, что иностранные доноры образуют украинские суды, это противоречит конституции", – отметил Порошенко.

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Он добавил, что желание иностранных доноров оказать значительное влияние на назначение кандидатов в судьи в Антикоррупционный суд, нарушает суверенитет Украины.

Также глава государства отметил, что готов подписать изменения к законопроекту о Антикоррупционном суде, если они будут отвечать Конституции Украины.