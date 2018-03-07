Порошенко різко відповів на заяви МВФ

Міжнародні донори не можуть диктувати закони для України, як це намагається робити МВФ.

Таку заяву в інтерв'ю газеті Financial Times, коментуючи заяву Міжнародного валютного фонду щодо закону про Антикорупційний суд, зробив президент Петр Порошенко, повідомляє "Громадське".

"Якщо хто-небудь може уявити, що іноземні донори утворюють українські суди, це суперечить конституції", – зазначив Порошенко.

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Він додав, що бажання іноземних донорів мати значний вплив на призначення кандидатів у судді в Антикорупційний суд, порушуватиме суверенітет України.

Також глава держави зазначив, що готовий підписати зміни до законопроекту про Антикорупційний суд, якщо він відповідатиме конституції України.