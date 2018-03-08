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МВФ продовжує тиснути на українську владу щодо закону про Антикорупційний суд

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МВФ наполягає на створенні в Україні Антикорупційного суду
МВФ наполягає на створенні в Україні Антикорупційного суду / Фото з вільних мереж

Міжнародний валютний фонд продовжує наполягати на схваленні владою України законодавства про Антикорупційний суд відповідно до зобов'язань країни в межах програми співпраці EFF.

Про це 8 березня заявив офіційний представник МВФ Джеррі Райс, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Переговори з владою України тривають. На прохання влади група експертів МВФ відвідувала Київ для обговорення технічних питань реформ, передбачених програмою EFF, включаючи проект закону про Антикорупційний суд. За підсумками візиту група експертів зробила заяву, згідно з якою необхідні подальші зусилля в реалізації відкладених заходів, необхідних для досягнення цілей програми, в тому числі в енергетичному і фіскальному секторах, а також у схваленні антикорупційного законодавства", – сказав Райс.

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Відповідно, додав він, дата прибуття місії МВФ до Києва в межаї чергового перегляду програми EFF поки не визначена.

Зазначимо, що МВФ наполягає на створенні Антикорупційного суду в Україні, а також на ринкових цінах на газ, і лише тоді Фонд відновить фінансування України.

Теги: Новини політики Новини України МВФ Антикорупційний суд Законодавство
Джерело: 24 Канал
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