МВФ собирается ввести налог на углекислый газ во всем мире

Международный валютный фонд предложил ввести налог на выбросы двуокиси углерода в воздух.

Налог является "самым эффективным инструментом", чтобы к 2030 году сократить на одну треть объем выбросов в атмосферу двуокиси углерода, пишет AFP.

Читайте также: Человечество ждет самое теплое десятилетие за более 150 лет: прогноз метеорологов

В МВФ считают, что чтобы воплотить в жизнь цели Парижской климатической сделки, уровень выбросов в атмосферу двуокиси углерода до 2030 года необходимо сократить на одну треть. Кроме того, нужно ввести сбор за тонну выброса углекислого газа на уровне 70 долларов.

Почему нужно уменьшить уровень выбросов углекислого газа? Если уровень выбросов СО2 не изменится, то к 2030 году климат Земли может стать почти таким же жарким и сухим, каким он был три миллиона лет назад. Кроме того, это может привести к сильному подъему уровня мирового океана и другим изменениям.

О чем говорится в Парижском климатическом соглашении? Цель климатического соглашения – не допустить повышения средней мировой температуры более чем на два градуса по Цельсию до конца века по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.

Налогообложения в разных странах, по подсчетам МВФ, будет иметь разное влияние на уровень выбросов углекислого газа. В Китае, стране с наибольшими выбросами в мире, налог в размере 35 долларов может привести к сокращению выбросов CO2 на 30%. Похожая ситуация также в Индии и Южной Африке. В других странах налог приведет к снижению вредных выбросов лишь на 10%.