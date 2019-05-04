МВФ збирається запровадити податок на вуглекислий газ у всьому світі

Міжнародний валютний фонд запропонував запровадити податок на викиди двоокису вуглецю в повітря.

Податок є "найбільш ефективним інструментом", аби до 2030 року скоротити на одну третину рівень викидів в атмосферу двоокису вуглецю, пише AFP.

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У МВФ вважають, що аби втілити у життя цілі Паризької кліматичної угоди, рівень викидів в атмосферу двоокису вуглецю до 2030 року необхідно скоротити на одну третину. Крім того, потрібно запровадити збір за тонну викиду вуглекислого газу на рівні 70 доларів.

Чому потрібно зменшити рівень виків вуглекислого газу? Якщо рівень викидів СО2 не зміниться, то до 2030 року клімат Землі може стати майже таким же спекотним і сухим, яким він був три мільйони років тому. Крім того, це може привести до сильного підйому рівня світового океану та інших змін.

Про що йдеться у Паризькій кліматичній угоді? Мета кліматичної угоди – не допустити підвищення середньої світової температури більш ніж на два градуси за Цельсієм до кінця століття у порівнянні з рівнем доіндустріальної доби.

Оподаткування у різних країнах, за підрахунками МВФ, матиме різний вплив на рівень викидів вуглекислого газу. У Китаї, країні з найбільшими викидами у світі, податок у розмірі 35 доларів може призвести до скорочення викидів CO2 на 30%. Схожа ситуація також у Індії та Південній Африці. У інших країнах податок призведе до зниження шкідливих викидів лише на 10%.