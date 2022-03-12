Президент подчеркнул, что наши дипломаты работают и проговаривают детали окончания войны.

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"Я хотел бы, чтобы это произошло. Это был бы уже реально на практике, а не на словах, начат процесс урегулирования, процесс мира и окончания войны", – добавил Зеленский.

Мы на 100% знаем, что будет победа, но на те же 100% еще не знаем, когда это будет... Начало должно быть с прекращения огня. Это и даст возможность разблокирования гуманитарных процессов – вывоза людей, а также доставки продуктов и необходимых вещей,

– заявил Зеленский.

По его словам, это правильный человеческий дипломатический сигнал, с которого всегда начинается окончание войны во все цивилизованные времена. Так происходило, даже если сама война была не цивилизованная.

"И мы ожидаем этого, проговариваются процессы окончания войны. Я рад уже сигналу со стороны РФ, ведь за последние 2 года я не слышал, что может быть диалог", – подытожил президент.

Встреча Владимира Зеленского с иностранными СМИ: