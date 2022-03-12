Президент наголосив, що наші дипломати працюють і проговорюють деталі закінчення війни.

До теми Питання в лідерах НАТО, узгодженої позиції, щоб взяти Україну в Альянс немає, – Зеленський

"Я хотів би, щоб це сталося. Це був би вже реально на практиці, а не на словах, розпочатий процес врегулювання, процес миру та закінчення війни", – додав Зеленського.

Ми на 100% знаємо, що буде перемога, але на тих самих 100% ще не знаємо, коли це буде... Початок повинен бути з припинення вогню. Це і дасть можливість розблокування гуманітарних процесів – вивезення людей, а також доставку продуктів та необхідних речей,

– заявив Зеленський.

За його словами, це правильний людський дипломатичний сигнал, з якого завжди починається закінчення війни в усі цивілізовані часи. Так відбувалося, навіть якщо сама війна була не цивілізована.

"І ми очікуємо цього, проговорюються процеси закінчення війни. Я радий вже сигналу з боку РФ, адже за останні 2 роки я не чув, що може бути діалог", – підсумував президент.

Зустріч Володимира Зеленського з іноземним ЗМІ: