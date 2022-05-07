Об этом 7 апреля рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Они опубликовали видео, где видно, как теперь выглядит село Новоселовка.

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Украинский защитник спас семью

Жительница Новоселовки Черниговского района Галина Сулим рассказала, что благодарна украинскому солдату, который умер за ее семью. Женщина говорит, что он выгонял их из дома, потому что оставаться там было небезопасно. На следующий день Галина видела военного убитым.

"Он нас забрал из дома и мы остались в живых. Хочу, чтобы эти козлы рухнули вместе со своим Лукашенко и Путиным, чтобы им никогда не было покоя. Чтобы они жили до последних дней в разбитых домах и не знали, что делать", – сказала женщина.

Галина Сулим об уничтожении ее села: смотрите видео

Сбросили фосфорную бомбу

Галина говорит сквозь слезы. Говорит, что трудно рассказывать, как над ними издевались россияне. Они били со всех сторон. И это постоянно, из всех видов оружия. Завершили тем, что бросили в Новоселовку фосфорную бомбу, от которой Галина с мужем и оставшиеся односельчане отравились. У людей не было ни воды, ни света.

Мы не знали, что это такое. Потом солдаты рассказали, что это была фосфорная бомба. Мы три дня лежали и не думали, что выживем. Наши дома разбили и сожгли. 122 дома в Новоселовке разбиты. Их уже нельзя отремонтировать,

– рассказала женщина.

Она просит Вооруженные Силы защищаться и защищать Украину.

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Что произошло с Новоселовкой