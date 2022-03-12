Мы – 79 жизней, они – 79 смертей. - Зеленский о сравнении украинцев и россиян

Президент Владимир Зеленский в своем обращении к итальянцам, которые вышли на митинг в поддержку Украины, отметил, что оккупанты убивают украинцев. В частности, украинский детей. Поэтому украинцы – это 79 невинных детских жизней, а россияне – 79 смертей.

Владимир Зеленский призвал итальянцев, которые поддерживают Украину, делать все возможное, чтобы прекратить войну. На Россию должны давить, а украинское небо должно быть закрытым.

Обратите внимание Каждый человек из миллионов живет надеждой на мирную жизнь, мы лишены этого, – Зеленский

Россияне в своей пропаганде часто говорят что-то о якобы "братских народах", однако все мы прекрасно понимаем, что это не так. Владимир Зеленский объяснил и итальянцам, почему мы с русскими совсем разные.

Вы чувствуете, почему мы с ними разные? Мы живем, а они убивают. Мы – 79 жизней, а они – 79 смертей,

– подчеркнул президент.

Зеленский призвал итальянцев настаивать на еще более мощных санкциях против России и на закрытии неба от тех, кто убил 79 детей и тысячи взрослых мирных людей.