Мы боремся и будем бороться до конца – Зеленский о том, сколько продержится Украина

Президент Зеленский подчеркнул, что не думает о том, сколько может продержаться Украина. Наш народ борется и будет бороться так до конца.

Об этом президент сообщил в интервью Reuters и CNN. Он отметил, что вопрос поставлен неправильно – ведь Украина "не продерживается".

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Эта нация будет бороться, – Зеленский

А бороться эта нация будет до конца – до конца жизни. Вопрос уже не в нас, а сколько продержится это руководство (России – 24 канал), а точно – не о нас,

– сказал Зеленский.

Отметим, президент Зеленский подчеркнул, что Украина готовилась к нападению России, однако основной задачей было не показать это врагу.

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