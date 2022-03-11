Президент подчеркнул, что мы боремся за нашу свободу уже 16 день. Это гораздо дольше, чем того ждал враг, передает 24 канал.

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Мы боремся вчетверо дольше, чем враг планировал на свое вторжение. Вчетверо дольше против армии, которую считали одной из сильнейших в мире,

– сказал Зеленский.

По его словам, эта вражеская армия надеялась, что украинцы сдадутся.

"Надеялась, что кто-то будет встречать с цветами российские флаги на украинских улицах. Но украинцы гордые люди, которые всегда защищают свое, свою землю и не отдадут оккупанту ни клочка этой земли, ни одного процента своей свободы", – убеждает президент.

Зеленский выступил с очередным обращением: смотрите видео

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