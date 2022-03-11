Президент наголосив, що ми боремося за нашу свободу вже 16 день. Це набагато довше, ніж того чекав ворог, передає 24 канал.

До теми Якщо це продовжується, значить санкцій проти Росії недостатньо, – Зеленський про обстріли

Ми боремось вчетверо довше, ніж ворог планував на своє вторгнення. Вчетверо довше проти армії, яку вважали однією з найсильніших у світі,

– сказав Зеленський.

За його словами, ця ворожа армія сподівалася, що українці здадуться.

"Сподівалася, що хтось зустрічатиме з квітами російські прапори на українських вулицях. Але українці горді люди, які завжди захищають своє, свою землю і не віддадуть окупанту жодного клаптика цієї землі, жодного відсотка своєї свободи", – переконує президент.

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