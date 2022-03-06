Мы боремся за результат, а не процесс, – Арахамия о заявлениях НАТО

НАТО даже не хочет обсуждать присоединение Украины к своему составу. Ни в ближайшие 5 лет, ни даже в 10 лет.

Об этом руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в интервью. Он подчеркнул, что Украина не борется за процесс.

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Мы не боролись бы за заявки о НАТО. Мы бы боролись за результат, но не за процесс,

– подчеркнул нардеп.

Он добавил, что Украина готова обсуждать и модели вне НАТО. Это могут быть прямые гарантии США, Китая, Великобритании, Германии или Франции. Киев может обговаривать это в более широком кругу, а не только с Россией.

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