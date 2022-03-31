29 марта в Турции завершился раунд переговоров между Украиной и Россией. Делегации не подписывали никакие договоренности. Украина предоставила России предложения по договору о гарантиях безопасности.

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Арахамия о гарантиях безопасности для Украины

Глава делегации заявил, что некоторые страны-гаранты заявили, что Украина придумала собственную версию НАТО, выбрав самые мощные армии мира и Европы. В то же время, они намекнули, что в Альянсе есть обязательные финансовые взносы для государств-членов. По его словам, эти страны назвали эту концепцию "бесплатным НАТО для Украины".

Арахамия добавил, что не факт, что все страны примут предложение Украины. Однако он заявил, что одна страна уже дала согласие, а некоторые – предварительное, однако стремятся получить дополнительную информацию. По его словам, украинское общество одобрит эти государства.

Их немного расстраивает такой бескомпромиссный через 72 часа механизм активации. Но мы объясняем, почему это. Мы могли бы просто взять копию 5 статьи НАТО с удовольствием, если бы у нас сейчас не было войны. Если бы мы не имели этого горького опыта,

– объяснил Арахамия.

Депутат добавил, что Украина настаивает на том, чтобы это соглашение было создано таким образом, чтобы ни одна страна даже не думала о нападении на Украину, в том числе и Россия.

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