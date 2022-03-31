29 березня у Туреччині завершився раунд переговорів між Україною та Росією. Делегації не підписували ніяких домовленостей. Україна надала Росії пропозиції щодо договору про гарантії безпеки.

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Арахамія про гарантії безпеки для України

Глава делегації заявив, що деякі країни-гаранти заявили, що Україна придумала власну версію НАТО, обравши найпотужніші армії світу та Європи. Водночас вони натякнули, що в Альянсі є обов'язкові фінансові внески для держав-членів. За його словами, ці країни назвали цю концепцію "безплатним НАТО для України".

Арахамія додав, що не факт, що всі країни приймуть пропозицію від України. Проте він заявив, що одна країна уже дала згоду, а деякі – попередню, однак прагнуть отримати додаткову інформацію. За його словами, українське суспільство схвалить ці держави.

Їх трохи засмучує отакий безкомпромісний через 72 години механізм активації. Але ми пояснюємо чому це. Ми могли б просто взяти копію 5 статті НАТО із задоволенням, якби у нас зараз не було війни. Якби ми не мали цього гіркого досвіду,

– пояснив Арахамія.

Депутат додав, що Україна наполягає на тому, щоб ця угода була створена таким чином, щоб жодна країна навіть не думала про напад на Україну, в тому числі й Росія.

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