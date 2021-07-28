Филарет доверял Епифанию. За 5 лет до Томоса даже назначил его патриаршим наместником. Эта должность означает, что в случае смерти Филарета именно Епифаний руководил бы УПЦ КП до избрания нового патриарха.
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Епифаний был фигурой компромисса – эксперт
Так, Епифания называли второй рукой Филарета.
"Конечно, мы были близки", – подтвердил Епифаний.
Однако религиовед, гостевой преподаватель Украинского католического университета Александр Солдатов считает, что на самом деле Епифаний в роли наместника был для Филарета фигурой компромисса. Патриарх якобы смотрел на Епифания как на человека, который сможет "беречь престол", если Филарету придется постепенно отходить от дел.
Почти как когда-то Медведев при Путине. Но, как мы видим, Епифаний оказался вовсе не Медведевым,
– пояснил эксперт.
Что известно о конфликте
- В 2019 году патриарх Филарет заявил о восстановлении УПЦ КП, которую ликвидировали накануне объединительного собора в декабре 2018 года.
- Филарет не соглашался с уставами ПЦУ и обвинял митрополита Епифания в нарушении договоренностей.
- Мол, во время собора договорились, что вновь созданную ПЦУ будет возглавлять Филарет, а Епифаний только будет представлять ее за рубежом.
- Филарет обратился в Верховный Суд в августе 2020 года. Он требовал признать решение о ликвидации УПЦ КП недействительным.
- Однако Верховный Суд признал, что УПЦ КП была ликвидирована законно.