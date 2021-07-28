Он вспомнил, что в 2021 году почитается 1033 года со дня, когда Владимир Великий крестил Киевскую Русь. К тому же в этом году исполняется 30 лет и независимости нашего государства.

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Епифаний поздравил с годовщиной Крещения Руси – Украины

Глава ПЦУ отметил, что более 1 тысячи лет назад Украина стала европейским государством. А в 1991 году украинцы вернулись к семье свободных народов Европы.

И добавил, на протяжении всей истории наша православная церковь лелеяла развитие народа, способствовала развитию украинской государственности. Она утверждала ее на принципах христианских ценностей, как на прочной основе, положенной Богом.

Пусть наш общий дом, который мы все вместе сейчас восстанавливаем, будет непоколебимым и стойким к любым испытаниям. Дорогие братья и сестры, поздравляю искренне с годовщиной крещения Руси – Украины – краеугольного камня нашей государственной и духовной независимости.

– подчеркнул митрополит Епифаний.

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