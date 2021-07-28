Він пригадав, що у 2021 році вшановується 1033 роки від дня, коли Володимир Великий охрестив Київську Русь. До того ж цього року виповнюється 30 років і незалежності нашої держави.

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Епіфаній привітав з річницею Хрещення Русі – України

Очільник ПЦУ зауважив, що понад 1 тисячу років тому Україна стала європейською державою. А у 1991 році українці повернулися до сім'ї вільних народів Європи.

І додав, протягом всієї історії наша православна церква плекала розвиток народу, сприяла розбудові української державності. Вона утверджувала її на засадах християнських цінностей, як на міцній основі, покладеній Богом.

Тож нехай наш спільний дім, який ми всі разом нині відновлюємо, буде непохитним і стійким до будь-яких випробувань. Дорогі брати і сестри, вітаю щиро з річницею хрещення Руси – України – наріжного каменю нашої державної і духовної незалежності.

– підкреслив митрополит Епіфаній.

Митрополит Епіфаній привітав з річницею хрещення Київської Русі: відео