Андрей погиб через 3 дня после женитьбы, защищая Украину от российских оккупантов.

К теме "Отсюда выбралась твоя душа, а я все еще жива и здесь": погиб муж защитницы Мариуполя "Навы"

В щемящем видео "Нава" призналась, что во время последней встречи Андрей просил ее выбраться. А она его – выжить.

Трагическая история любви на Азовстали

Они познакомились, когда Валерия (Нава) проходила службу в пограничном отряде.

В какой-то момент появился он. Было ощущение, что это человек, которого мне предстояло встретить. Я не знаю, как это объяснить… Он сразу вошел в мою жизнь. Мне казалось, что таких чувств не бывает… Это переросло в большую любовь,

– говорит женщина.

Она признается, что в начале лета исполнилось бы три года как пара вместе. Но, к сожалению, Андрей погиб.

Он был "человеком счастья", а я не такая, я не умею без него радоваться… Перед началом войны Андрей говорил девушке уезжать из города, хотя прекрасно знал, что она не поедет.

"А когда пришло 24 февраля, меня мобилизовали в полк "Азов" и так получилось, что и он, и я оказались в окружении, но мы были все вместе с собратьями на "Азовстали", – рассказывает Валерия.

Какими были предложение и свадьба

Она отметила, что коммуницировала пара редко. Впервые они увиделись на "Азовстали" после ранения Андрея, он прибежал ночью и сказал, что хочет жениться. "Первое мнение – меня это испугало. Я сказала, что давай поженимся, когда у меня отрастут волосы и будет хорошая прическа", – вспоминает Валерия.

А потом он пришел второй раз уже с кольцами, которые сделал из фольги.



Андрей сделал кольца из фольги / Фото ГПСУ

В третий раз пара увиделась после авиаудара, Валерия чудом выжила, потому что многие ее собратья погибли. Военный ей говорил, что "наверное, спасла любовь, чтобы мы вместе были".

Женили влюбленных под обстрелами и взрывами. "Нам очень хотелось жениться именно 5 мая, в день рождения полка "Азов". У меня было кольцо моей покойной мамы, а у Андрея – моей бабушки, которая ждет нас живыми", – признается Валерия.

Они дали друг другу обещания

Военная добавила, что уже 7 мая Андрея не стало. Накануне он прибежал к жене и сказал, чтобы она выбралась оттуда.

Я пообещала выбраться, а он мне – что выживет. По крайней мере, его душа выбралась из этого проклятого места. А я все еще здесь,

– со слезами на глазах говорит Валерия.

Она рассказала, что в заблокированном Мариуполе часто смерть разлучает пары. Сначала погибает кто-то один из семьи, а через несколько дней – другой. "Люди идут друг за другом. Честно, очень хочется к нему", – убеждает военная.

Но как она добавила, мужу Валерия пообещала выбраться, чтобы сделать все, что они хотели сделать вместе. Женщина до сих пор не верит в смерть мужчины.



Валерия с Андреем в день свадьбы / Фото ГПСУ

Добавим, что в соцсети Валерия сообщила – все, что украинцы могут сделать для памяти ее мужа – это сделать все возможное, чтобы спасти еще живых защитников "Азовстали".

Смотрите чувственный рассказ Валерии, которая потеряла мужа:

Ситуация на Азовстали: коротко о главном