Остальные народы столько, как Украина, не делали. Об этом сказал президент Владимир Зеленский.

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Украинские институты выдерживают испытание войной

По его словам, Украина доказала, что наши государственные и общественные институции достаточно эффективны, чтобы выдержать даже испытание войной.

Мы уже делаем для защиты свободы на Европейском континенте столько, сколько другим народам не приходилось делать,

– подчеркнул Зеленский.

Украина защищает свободу Европы / Фото Paweł Pieniążek, Chris McGrath, Serhii Nuzhnenko, Genya Savilov, Felipe Dana

Напомним, что украинский лидер отметил наградами 286 военных Вооруженных Сил Украины. Из них 229 военнослужащих защищают Мариуполь.

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