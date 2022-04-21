Остальные народы столько, как Украина, не делали. Об этом сказал президент Владимир Зеленский.
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Украинские институты выдерживают испытание войной
По его словам, Украина доказала, что наши государственные и общественные институции достаточно эффективны, чтобы выдержать даже испытание войной.
Мы уже делаем для защиты свободы на Европейском континенте столько, сколько другим народам не приходилось делать,
– подчеркнул Зеленский.
Украина защищает свободу Европы / Фото Paweł Pieniążek, Chris McGrath, Serhii Nuzhnenko, Genya Savilov, Felipe Dana
Напомним, что украинский лидер отметил наградами 286 военных Вооруженных Сил Украины. Из них 229 военнослужащих защищают Мариуполь.
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