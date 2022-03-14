Министр обороны заверил, что украинцы одолеют все. Резников отметил, что никто, даже сами украинцы, не представляли, насколько они на самом деле сильные.

Заметьте Даже российская пропаганда уже не может умалчивать о потерях в войне, – Резников

Резников подчеркнул, что Украина – это не просто государство, а большая семья. Украинцы могут ссориться, но стеной станут друг за друга.

Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы спасти тех, кто в когтях врага, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы укрепить армию и перезапустить экономику в условиях войны,

– говорится в сообщении.

Министр обороны отметил, что украинцы обороняют свой дом уже третью неделю. Люди уверенно держат строй.