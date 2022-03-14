Міністр оборони запевнив, що українці здолають все. Резніков зауважив, що ніхто, навіть самі українці, не уявляли, які вони насправді сильні.

Зауважте Навіть російська пропаганда вже неспроможна замовчувати втрати у війні, – Резніков

Резніков наголосив, що Україна – це не просто держава, а велика родина. Українці можуть сваритися, але стіною стануть один за одного.

Ми робимо усе можливе і неможливе, щоб врятувати тих, хто у пазурах ворога, щоб забезпечити гуманітарні коридори. Ми робимо усе можливе і неможливе, щоб укріпити армію і перезапустити економіку в умовах війни,

– мовиться у повідомленні.

Міністр оборони зауважив, що українці обороняють свій дім вже третій тиждень. Люди впевнено тримають стрій.

Резніков наголосив, що до Росії повернуться сотні трун: дивіться відео