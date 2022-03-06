Сейчас прорабатываются разные варианты, как это сделать. Кулеба уверен, что мы сможем изменить ситуацию в свою пользу, но нужно продолжать давить.

К теме Россия выдыхается и терпит большие потери, – Кулеба

Прорабатываются разные варианты и разные опции того, как можно закрыть небо над Украиной, как можно вычистить с неба российские самолеты. Это очень сложная тема. Не прекращайте требовать этого. Рано или поздно мы добьемся того, что тем или иным образом мы изменим в свою пользу ситуацию в украинском небе, но для этого надо непрерывно давить,

– заявил Дмитрий Кулеба.

Также он рассказал, что обсуждал вопросы поставки боевых самолетов с госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Польши.

Номенклатуру нельзя разглашать по понятным причинам, но Кулеба заверил, что среди наших партнеров есть четкое понимание того, что нам нужны боевые самолеты, чтобы остановить варварское уничтожение украинских городов и их жителей с неба.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!