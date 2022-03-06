Наразі опрацьовуються різні варіанти, як це зробити. Кулеба впевнений, що ми зможемо змінити ситуацію на свою користь, але потрібно продовжувати тиснути.

До теми Росія видихається і зазнає великих втрат, – Кулеба

Опрацьовуються різні опції та різні варіанти того, як можна закрити небо над Україною, як можна вичистити з неба російські літаки. Це надзвичайно складна тема. Не припиняйте вимагати цього. Рано чи пізно ми доб'ємося того, що в той чи інший спосіб ми змінимо на свою користь ситуацію в українському небі, але для цього треба безперервно тиснути,

– заявив Дмитро Кулеба.

Також він розповів, що обговорював питання постачання бойових літаків з держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Польщі.

Номенклатуру розголошувати не можна зі зрозумілих причин, але Кулеба запевнив, що серед наших партнерів є чітке розуміння того, що нам потрібні бойові літаки, аби зупинити варварське знищення українських міст та їхніх жителів з неба.

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