Зеленский напомнил, что день начался с превентивных отключений электричества в части областей. Это потребовалось, чтобы защитить сети и генерацию от очередного российского ракетного налета.

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Большинство областей – со светом

При этом президент отметил, что завершаем субботу без отключений света почти на всей территории государства. Исключение – часть Одесщины, где идет восстановление после предварительных атак, и некоторых районов, где сети повреждены порывами ветра.

Большинство территории Украины – с энергетикой. Большинство наших людей – с электричеством. И это очередное подтверждение нашей с вами устойчивости, силы Украины, колоссальной работы,

– подчеркнул политик.

Он поблагодарил каждого и каждого, кто внес свой вклад в защиту украинского неба и энергосистемы государства.

Важные сигналы на Мюнхенской конференции

В Германии, в Мюнхене, сегодня был второй день конференции по безопасности. Зеленский говорил, что звучала не просто украинская тема, а тема украинской победы, которую мы приближаем.

Есть важные заявления мировых лидеров в поддержку нашего государства, есть сигналы об усилении оружия для нашей защиты. Это касается, в частности, дальнобойных ракет, другого оружия, долгосрочности поддержки Украины,

– рассказал президент.

Президент поблагодарил лидеров за поддержку и сигналы, подтверждающие, что российская агрессия будет иметь только один финал, а именно – проигрыш государства-террориста.

Он добавил, что дипломатическая работа на следующей неделе будет посвящена тому, как ускорить проигрыш оккупанта. Президент анонсировал весомые новости для Украины и нашей безопасности.

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