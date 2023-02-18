Зеленський нагадав, що день почався з превентивних відключень електрики в частині областей. Це було потрібно, щоб захистити мережі та генерацію від чергового російського ракетного нальоту.

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Більшість областей – зі світлом

При цьому президент зауважив, завершуємо суботу без відключень світла майже на всій території держави. Виняток – частина Одещини, де триває відновлення після попередніх атак, і деяких районів, де мережі пошкоджені поривами вітру.

Більшість території України – з енергетикою. Більшість наших людей – з електрикою. І це чергове підтвердження нашої з вами стійкості, сили України, колосальної роботи,

– наголосив політик.

Він подякував кожному й кожній, хто зробив свій внесок у захист українського неба та енергосистеми держави.

Ми продовжимо робити все можливе й неможливе, щоб дати Україні більше ППО, більше гарантій стійкості, більше захисту від будь-яких ударів Росії.

Важливі сигнали на Мюнхенській конференції

У Німеччині, в Мюнхені, сьогодні був другий день конференції з питань безпеки. Зеленський звуважив, що лунала не просто українська тема, а тема української перемоги, яку ми наближаємо.

Є важливі заяви світових лідерів на підтримку нашої держави, є й сигнали про посилення зброї для нашого захисту. Це стосується, зокрема, далекобійних ракет, іншої зброї, довготривалості підтримки України,

– розповів президент.

Президент подякував лідерам за підтримку та сигнали, які підтверджують, що російська агресія матиме лише один фінал, а саме – програш держави-терориста.

Він додав, що дипломатична робота наступного тижня буде присвячена тому, як пришвидшити програш окупанта. Президент анонсував вагомі новини для України та нашої безпеки.

На Донеччині – жорсткі бої

Традиційно Зеленський подякував всім, хто захищає державу на полі бою. Особливо тим, хто обороняє Донеччину. Там тривають найбільш жорстокі й принципові бойові дії. Президент пояснив, що від цього протистояння залежить дуже багато з того, що ми готуємо на найближчий час.

Президент подякував десантникам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, морпіхам 35-ї окремої бригади морської піхоти, піхотинцям 72-ї окремої механізованої бригади, гармашам 55-ї окремої та 27-ї реактивної артилерійських бригад.

Також відзначив бійців, які воюють на Запорізькому напрямку. 128-ма окрема бригада сил ТрО – за відбиття атак.

Крім того, Зеленський висловив вдячність всім воїнам-зв’язківцям, усім, хто ефективно та вчасно забезпечує логістику для наших військ, та всім Силам підтримки ЗСУ.

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