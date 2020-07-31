Два роки тому, коли сталася трагедія з Катериною Гандзюк, я не знала її особисто.

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Вже потім було її відео-звернення, через біль і сотні опіків, вона говорила про важливе не тільки для себе, а для всього суспільства.

Це дуже зачепило: молода дівчина, яка проходила через жахливі страждання та біль, яка мала б ненавидіти державу, яка її не захистила, хоча сама заради кращого в цій країні ризикнула життям... продовжує боротися на лікарняному ліжку за те, в що вірить

Гандзюк – це не просто прізвище, це прізвище в ряду 40 інших прізвищ активістів, на яких скоєно напад тільки за останній рік… Чому ми заохочуємо людей до громадської діяльності, але не можемо їх захистити?!

– говорила Катя.

Потім її не стало. І я все не перестаю думати: чи могло щось бути інакше? Можливо це ми її не захистили?

А потім біль близьких, найбільша втрата батьків, розпач друзів та безсилля нас політиків і громадських діячів, десятки засідань слідчої комісії, виправдання правоохоронців, відмовки прокуратури.

Одночасно, гідність та твердість тата Каті Віктор Гандзюк та вражаюча незламність друзів в боротьбі за покарання винних!

Втрата, яка об'єднала небайдужих, думаючих людей, які розуміють, що так просто не може бути, щоб не домогтися покарання за вбиство Каті!

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Тому акція під МВД сьогодні – це не просто згадка про події 2 річної давнини – це наша з вами гідність та громадянській обов'язок.

Вимагати правосуддя від влади, боротися за покарання в пам'ять про людину, яку вбили за те, що вона боролося за нас з вами!