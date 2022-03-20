Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Вооруженные Силы Украины делают все, чтобы не дать возможности врагу продвинуться дальше, но он пытается закрепиться на некоторых направлениях, в частности на южном.

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"Помимо этих планов, есть еще намерение закрепиться географически в Донецкой и Луганской областях. Речь не только о временно оккупированных территориях. Они (оккупанты – 24 канал) планируют закрепиться по всей географии этих областей", – отметила замминистра.

Оккупанты готовятся к активным действиям

По словам Маляр, интенсивность боев и продвижение со стороны оккупантов снижены, потому что ВСУ действительно их остановили.

Однако следует понимать, что враг все равно продолжает готовиться к активным действиям, пополняет личный состав, насколько это удается, и пытается улучшить свою логистику, потому что ее в значительной степени уничтожили украинские военные.

Мы должны быть настроены на серьезную борьбу. Это будет стойкая борьба, в которой мы обязательно победим,

– добавила Маляр.

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