Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Збройні Сили України роблять усе, аби не дати можливості ворогу просунутися далі, але він таки намагається закріпитися на деяких напрямках, зокрема, на південному.

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"Крім цих планів, є ще наміри закріпитися географічно у Донецькій та Луганській областях. Мовиться не тільки про тимчасово окуповані території. Вони (окупанти – 24 канал) планують закріпитися по усій географії цих областей", – зазначила заступниця міністра.

Окупанти готуються до активних дій

За словами Маляр, інтенсивність боїв та просування з боку окупантів знижені, тому що ЗСУ дійсно їх зупинили.

Однак треба розуміти, що ворог усе одно продовжує готуватися до активних дій, поповнює особовий склад, наскільки це вдається, та намагається покращити свою логістику, тому що її значною мірою знищили українські військові.

Ми маємо бути налаштовані на серйозну боротьбу. Це буде тривала боротьба, в якій ми обов'язково переможемо,

– додала Маляр.

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