Про це розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. З перехоплених розмов чути, що цілі російські підрозділи, зокрема й старші офіцери, пишуть рапорти з відмовою воювати.

До теми Збільшується кількість окупантів, які відмовляються від подальшої участі у війні, – розвідка

Окупанти не розуміють сенсу у війні та переконані, що влада використовує їх як "гарматне м'ясо", відправляючи на смерть.



На тлі цих подій загарбників, які перебувають в Україні, приголомшила новина російських ЗМІ про затримання заступника керівника Росгвардії Романа Гаврилова.



Їхньому генералу інкримінують розкрадання грошей, які виділили для забезпечення підрозділів, що воюють в Україні.

Поступово до окупантів приходить прозріння. Навіть звичайні солдати не хочуть віддавати своє життя за тих, хто обкрадає їх,

– додав Дехтяренко.

Перехоплені СБУ розмови російських окупантів: дивіться відео