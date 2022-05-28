Владимир Зеленский продолжает общение с международным сообществом и налаживание отношений с нашими партнерами. Президент объясняет всем, почему завершение войны России против Украины – главная задача для всего мира.

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Окончание войны, а не России

В интервью журналистам из Нидерландов президент поблагодарил народ этой страны за поддержку, а также за помощь всей Европы. Он заверил, что будет делать все для того, чтобы Украина оставалась номером один в повестке дня, ведь сейчас мы не имеем права потерять внимание партнеров, которые разделяют наши ценности и всячески способствуют нашей победе над оккупантами.

Также он подчеркнул, что вопрос завершения войны должна взять именно Украина и партнеры. Аппетиты захватчиков не имеют предела, поэтому надеяться, что они когда-нибудь остановятся, не стоит.

У них есть план, когда и где закончится война. Но мы можем и должны его сделать невозможным. Это действительность. Мы, цивилизованные страны, а не Россия должны решать, где закончится война,

– сказал Зеленский.

Война России против Украины: коротко о последних новостях

Российским оккупантам удалось вплотную подойти к Северодонецку . Они долгое время наносили по городу тяжелые удары, стирая его с лица земли. Одна из приоритетных задач врага – выход на административные границы Луганской области, и он бросает на него большие силы.

Оператор Общественного Василий Филимон попал в плен россиян в Донбассе. Он отправился защищать Украину сразу после полномасштабного вторжения захватчиков.

В Херсонской области отважные воины ВСУ ушли в контрнаступление. Им удалось выбить врага с его позиций и нанести урон. Сейчас россияне обороняются на невыгодных рубежах , долго им там продержаться вряд ли удастся. ВСУ делают все, чтобы освободить от рашистов нашу землю.

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