Об этом глава ОВА рассказал в видеообращении, которое записал в Чернигове, рядом с памятником Кобзарю. Он отметил, что сейчас каждый на своей земле и выполняет свою работу.

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Ситуация – понятна по всей территории, – Чаус

Хочу поблагодарить тех, кто защищает Черниговщину от врага. (Звук взрыва – 24 канал). Это мы насыпаем и это хорошо,

– заметил Чаус.

По мнению главы ОВА, именно родная земля дает защитникам силы и подпитывает их в борьбе.

Чаус подчеркнул, что ситуация понятна на всей территории Черниговской области. В большинстве случаев она контролируема, однако есть определенные общины, где есть проблемы с продуктами. Благодаря созданию коридоров продукты и лекарства передают.

Смотрите обращение Вячеслава Чауса:

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