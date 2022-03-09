Про це голова ОВА розповів у відеозверненні, яке записав у Чернігові, поруч з пам'ятником Кобзареві. Він зазначив що зараз кожен на своїй землі і виконує свою роботу.
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Ситуація – зрозуміла по всій території, – Чаус
Хочу подякувати тим, хто боронить Чернігівщину від ворога. (Звук вибуху – 24 канал). Це ми насипаємо і це добре,
– зауважив Чаус.
На думку голови ОВА, саме рідна земля дає захисникам сили і підживлює їх до боротьби.
Чаус наголосив, що ситуація є зрозумілою на всій території Чернігівської області. У більшості випадків вона є контрольованою, проте є певні громади, де є проблемами з продуктами. Завдяки створенню коридорів харчі та ліки передають.
Дивіться звернення В'ячеслава Чауса:
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