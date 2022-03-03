Мы достойно преодолеем этот вызов, – Кличко подбодрил киевлян
Источник:телеграмм Виталия Кличко
Российские оккупанты продолжают обстрелы Киева. Жители городов много времени проводят в укрытиях, а комендантский час ввели с 20:00.
Враг продолжает наносить артиллерийские удары по Киеву. Российские оккупанты целятся в жилые дома и пытаются нанести как можно больший ущерб столице Украины.
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Тяжелое испытание
Мэр Киева пытается всячески подбодрить жителей города, которые находятся в постоянной опасности. Он понимает сложность ситуации, но вместе с тем верит в силу киевлян.
Я убежден, что мы достойно преодолеем этот чрезвычайно сложный вызов в истории нашего государства. И мы победим! Все вместе! Слава Украине!
– обратился он к киевлянам.
Ранее мэр Киева сообщил, что столицу покинула половина жителей.
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