Мы достойно преодолеем этот вызов, – Кличко подбодрил киевлян

Российские оккупанты продолжают обстрелы Киева. Жители городов много времени проводят в укрытиях, а комендантский час ввели с 20:00.

Враг продолжает наносить артиллерийские удары по Киеву. Российские оккупанты целятся в жилые дома и пытаются нанести как можно больший ущерб столице Украины.

Интересно СБУ задержала предателя, причастного к ракетному обстрелу телебашни в Киеве

Тяжелое испытание

Мэр Киева пытается всячески подбодрить жителей города, которые находятся в постоянной опасности. Он понимает сложность ситуации, но вместе с тем верит в силу киевлян.

Я убежден, что мы достойно преодолеем этот чрезвычайно сложный вызов в истории нашего государства. И мы победим! Все вместе! Слава Украине!

– обратился он к киевлянам.

Ранее мэр Киева сообщил, что столицу покинула половина жителей.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!