Мы друг друга дополняем, – Сенкевич рассказал о взаимоотношениях с Кимом
Источник:"Украинская правда"
Мэр Николаева Сенкевич говорит, что у него с Кимом сразу сложились нормальные отношения. По его мнению, руководители дополняют друг друга.
Мэр Николаева считает, что нашел общий язык с главой военной администрации из-за того, что оба они из Николаева. Ким отлично понимает проблемы города и области.
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Николаевцы говорят, что Сенкевич – пессимист. Но мэр считает себя реалистом и циником. Люди могут его недолюбливать только потому, что он не всегда говорит, что люди хотят от него услышать.
Ким же наоборот – положительный и настраивающий людей на хорошее настроение.
Люди говорят, нужно посмотреть Кима, посмотреть Сенкевича – и правда где-нибудь посередине. Поэтому я думаю, что в этом случае, в случае медийности, мы друг друга дополняем,
– говорится в сообщении.