Мы едины в нашем отвращении к злым действиям режима Путина, – Джонсон

Великобритания с первого дня войны осуждает российскую агрессию против Украины. Решительно выражается, в частности, глава правительства Борис Джонсон.

2 марта на британском правительственном сайте опубликовали его заявление о голосовании на Генассамблее ООН. 2 марта там было принято несомненно историческое решение.

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Что говорит Джонсон об этом голосовании

Генассамблея ООН поддержала 141-м голосом резолюцию с требованием к России прекратить войну в Украине и вывести войска. Против высказались Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея.

Мы едины в своем отвращении к злым действиям путинского режима и стоим бок о бок на международной арене, осуждая его агрессию самым решительным образом,

– подчеркнул Джонсон.

"Редко когда контраст между правильным и неправильным был столь поразительным. 141 страна проголосовала за осуждение путинской войны", – добавил глава британского правительства.

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