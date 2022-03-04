Мы ежедневно "покупаем" Путину 180 танков, – депутат Европарламента – за эмбарго против России
Европейские политики продолжают достаточно сдержанно реагировать на действия России. Однако нельзя продолжать просто критиковать преступные действия режима Путина.
Об этом в эфире 24 канала заявил депутат Европарламента Андрюс Кубилюс. Он рассказал о том, что должен сделать Европейский Союз прямо сейчас, чтобы хоть как-то навредить стране-агрессорке.
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Вести эмбарго на нефть и газ
По словам депутата, Евросоюз уже с сегодняшнего дня должен ввести эмбарго на покупку нефти и газа из России. Он отметил, что каждый день ЕС платит в карман путина около 270 миллионов евро.
За год плата за газ и нефть агрессора составляет около 100 миллиардов евро. Кроме того, как отметил Кубилюс, эти выплаты продолжаются до сих пор.
Нравственный вопрос ЕС
Если подсчитать, что один российский танк, к примеру, не самый новый – Т-72, стоит где-то 1,5 миллиона евро, то мы (Евросоюз – 24 канал) ежедневно покупаем Путину 180 новых танков,
– заявил депутат.
Он подчеркнул, что столько танков героические войска Украины могут подбить или повредить только за 3 дня. Именно поэтому Кубилюс считает это моральным вопросом всего Европейского Союза.
Я думаю, что так не может продолжаться ни дня,
– заметил депутат.
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