Мы готовы восстанавливать все, что разрушила наша армия – русские пленные

Россия ежедневно убивает мирных жителей и уничтожает украинские города. Российские военные, захваченные в плен, понимают, что натворила их армия и готовы все отстроить.

Об этом заявили российские пленники во время пресс-конференции.

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На вопрос журналистов, готовы ли российские военные отстроить украинские города, они ответили, что да, если им дадут возможность.

Командир российской авиации Головенский Алексей считает, что после войны всю Украину нужно будет восстанавливать.

Еще один военный добавил, что готов приложить все усилия к восстановлению всего того, что они разрушили на территории Украины.

Готов оказать свою помощь в плане восстановления всех городов – всего, что натворили наши ВС РФ,

– сказал российский пленный.

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Добавим, что только в Донецкой области за две недели войны российские оккупанты разрушили и повредили более 400 объектов инфраструктуры. Среди них 248 многоквартирных и 127 частных домов, 9 медучреждений, 2 образовательных учреждения и 13 мостов.

По словам экспертов, ущерб от разрушений из-за полномасштабной войны РФ уже составляет по меньшей мере 100 миллиардов долларов.